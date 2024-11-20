الامارات | رئيس الدولة: دعم الأسرة الإماراتية استثمار محوري في مستقبل الوطن وازدهاره

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على برنامج «نمو الأسرة الإماراتية»، الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بهدف تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتماسكها، وبما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة تجاه تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، وضمان جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه، في قصر البحر بأبوظبي، وفد دائرة تنمية المجتمع، برئاسة رئيس الدائرة، الدكتور مغير خميس الخييلي، وحضور وكيل الدائرة، حمد الظاهري، وعدد من أعضاء فريق العمل المسؤول عن البرنامج.

واستمع سموّه إلى شرح مفصل حول أهداف البرنامج، وأبعاده الوطنية التي تركز على دعم التماسك الأسري والاجتماعي، كونه محوراً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

وقال صاحب السموّ رئيس الدولة إن دعم الأسرة الإماراتية يعد استثماراً محورياً في مستقبل الوطن وازدهاره، ويأتي ضمن أولويات خطط الدولة، وعلى قمة برامجها التنموية، مشيراً سموّه إلى أن الأسرة تشكل الأساس في بناء مجتمع قوي ومزدهر.

وأكد سموّه أهمية مثل هذه البرامج والمبادرات التي تسهم في ترسيخ دعائم استقرار الأسر الإماراتية، وضمان دفع عجلة التنمية على جميع المستويات.

من جانبه، عبّر الدكتور مغير خميس الخييلي عن شكره للقيادة الرشيدة، مثمناً الاهتمام الذي يوليه صاحب السموّ رئيس الدولة لتعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات، مؤكداً أن دعم سموّه يعد حافزاً لمواصلة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن برنامج «نمو» يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة تعزز استقرار الأسرة، بما في ذلك زيادة معدلات الولادات لدى المواطنين، ورفع نسبة عقود الزواج بينهم، بجانب خفض معدلات الطلاق.

وأكد التزام دائرة تنمية المجتمع بالعمل المستمر لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات.

يذكر أن برنامج «نمو الأسرة الإماراتية» يعد إحدى المبادرات الرئيسة ضمن استراتيجية أبوظبي لتعزيز جودة حياة الأسرة الإماراتية وتشجيع نموها، فيما تشرف دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي على تنفيذ البرنامج، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، من بينهم هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. ويتضمن البرنامج مجموعة من الخدمات والمبادرات المصممة خصوصاً لدعم الأسر الإماراتية في رحلتها نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك بما ينسجم مع رؤية قيادة الدولة في تمكين الأسر، كونها أساس بناء مجتمع قوي ومستدام، ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج «نمو الأسرة الإماراتية» التسجيل عبر منصة «مِديم» الإلكترونية.

محمد بن زايد:

. الأسرة تشكّل الأساس في بناء مجتمع قوي ومزدهر.