الامارات | ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز العلاقات مع رؤساء وقادة في «قمة العشرين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وسُبل تعزيز التعاون المشترك والشراكات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين في نسختها الـ19، وأهمية التنسيق بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف القمة.

وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، مشدداً سموّه على حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون والتنسيق مع جمهورية مصر العربية.

وفي ختام اللقاء، أكّد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين البلدين، لدفع مسيرة التعاون المشترك، وتعزيز الشراكات التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

كما التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس جمهورية فرنسا، إيمانويل ماكرون.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، وسُبل تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وإيمانويل ماكرون أهمية مواصلة البناء على علاقات التعاون المشترك، والروابط التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين، للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من الشراكة الاستراتيجية.

كما أكَّد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق وتضافر الجهود بين البلدين الصديقين، لدعم المساعي الرامية إلى تحقيق أهداف النسخة الـ19 من قمة مجموعة العشرين.

وبحث سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل راما فوزا، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة قادة مجموعة العشرين في نسختها الـ19، التي تُقام في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب إفريقيا، وسُبل تعزيز التعاون والشراكات بين البلدين الصديقين، كما قام سموه بتسليم رئيس جنوب إفريقيا رسالة خطية من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024، التي تنعقد في دبي من 12 إلى 14 فبراير 2025. وأكّد الجانبان في ختام اللقاء أهمية تعزيز التنسيق وتضافر الجهود بين البلدين الصديقين، لدعم المساعي الرامية إلى تحقيق أهداف النسخة الـ19 من قمة مجموعة العشرين، وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على المضي قُدُماً في تعزيز علاقاتها الراسخة مع جمهورية جنوب إفريقيا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

والتقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وإيطاليا في المجالات المختلفة.

وأكَّد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط بينهما.

كما تناول اللقاء القضايا التي تبحثها قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، والجهود المشتركة لتحقيق أهداف القمة.

وأكّد الطرفان أهمية التنسيق والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، لتحقيق الاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.