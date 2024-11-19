الامارات | صيادون ينقذون 3 مواطنين علقوا في البحر برأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ صيادون في رأس الخيمة ثلاثة شباب مواطنين علقوا في البحر، بسبب ارتفاع منسوب المياه أثناء ممارستهم صيد الأسماك.

وأفاد رئيس مركز شرطة الرمس الشامل، العقيد أحمد سالم المزيود الشحي، بورود بلاغ من أحد المواطنين يفيد بعدم قدرته ومواطنَين آخرين على العودة للشاطئ، نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر عليهم أثناء ممارستهم الصيد.

وأشار الشحي إلى إبلاغ الإسعاف الوطني وقسم البحث والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة على الفور، وعند الوصول تبيّن نجاح عدد من المواطنين الموجودين بالمكان في إنقاذ الشباب الثلاثة (في العشرينات من العمر) وإعادتهم إلى الشاطئ، لافتاً إلى إجراء الفحص الطبي على الشباب في الموقع، وتبين أنهم بحالة صحية جيدة.

وأهاب بالجمهور أخذ الحيطة والحذر والانتباه لحركة المد والجزر خلال ممارسة الصيد أو السباحة، حفاظاً على سلامتهم ولحمايتهم من التعرض لمثل هذه المواقف التي قد تُشكل تهديداً على سلامتهم، وأكد أن شرطة رأس الخيمة على أهبة الاستعداد الدائم للقيام بواجباتها المهنية والإنسانية ومد يد العون لمحتاجيها على مدار الساعة.