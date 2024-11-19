الامارات | رئيس الدولة يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، واجب العزاء إلى القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، بوفاة والدته.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك.