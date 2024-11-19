الامارات | «الصحة» تنظم المنتدى الأول للبحوث السريرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم المركز الوطني للبحوث الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع المنتدى الأول للبحوث السريرية، الذي عقد في دبي بالتعاون والتنسيق مع شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الصحية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.

جاء المنتدى، في إطار رؤية الوزارة لتعزيز ريادة الإمارات في مجال البحوث الصحية والطبية في الدولة، بهدف استكشاف وتطوير القدرات في مجالات البحوث والتجارب السريرية في مؤسسات الرعاية الصحية والأكاديمية الحكومية والخاصة في الدولة. وشهد المنتدى تعاوناً استراتيجياً متميزاً بين الجهات الصحية بالدولة، وشملت دائرة الصحة أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية وهيئة الصحة بدبي ودبي الصحية ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية وعدد من شركات القطاع الخاص، ما جسد التكامل المؤسسي وعزز الشراكات في القطاع الصحي بالدولة.

وأكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع،

الدكتور محمد سليم العلماء، توجهات دولة الإمارات في إرساء بيئة داعمة للكفاءات الوطنية القادرة على إيجاد الحلول المبتكرة للأمراض، بما يعزز من تنافسية القطاع الصحي ومرونته وفعاليته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة، لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 في إرساء نظام صحي فعّال ومستدام يواكب معايير الريادة في الابتكار العالمي.

من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي الدكتور أمين الأميري، في كلمته خلال المنتدى، إن تنظيم هذا المنتدى يجسد رؤية الوزارة وتوجهاتها في تعزيز القدرات البحثية الصحية والطبية في الدولة، من خلال رعاية البحوث الصحية خصوصاً السريرية منها للمساهمة في تطوير الأبحاث والابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا الطبية لإثراء المعرفة الطبية في مجتمع الإمارات. ولفت إلى أن المنتدى يمثل حدثاً مميزاً للتعرف إلى القدرات والفرص والتحديات الصحية المستقبلية، ويركز على أهمية البحوث السريرية لتطوير منظومة بحثية متقدمة تواكب أحدث المستجدات العالمية.