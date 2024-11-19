الامارات | لطيفة بنت محمد تطلق فعاليات مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، فعاليات مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»، التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، دعماً لمسيرة التميّز والريادة، وتعزيزاً لمنظومة الإبداع والابتكار وتسخيرهما في خدمة البشرية، إذ تهدف المبادرة إلى إحداث تغيير إيجابي في حياة المجتمعات عبر الاستفادة من أفكار الشباب الجامعي والخبرات الأكاديمية المتميّزة في تقديم ابتكارات قادرة على التصدي للتحديات العالمية المعقدة والمشتركة.

وشهد التجمع العالمي الأكثر تنوعاً بين المواهب الأكاديمية والابتكار، لقاء نخبة من الأساتذة وطلبة الجامعات من مؤسسات رائدة عالمياً في دبي لعرض أفضل 100 مشروع من حول العالم، تقدم حلولاً عملية للتحديات التي يواجهها كوكب الأرض والمجتمعات حول العالم، وذلك على هامش «منتدى دبي للمستقبل 2024» الذي تنعقد فعالياته في «متحف المستقبل» يومَي 19 و20 نوفمبر بمشاركة أكثر من 2500 خبير و100 مؤسسة دولية متخصصة في استشراف وتصميم المستقبل.

وعبّرت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادتها بما حققته مبادرة «ابتكارات للبشرية - مجموعة آرت دبي» التي توّجت عَقداً من الابتكار بإنجازات وأفكار خلّاقة تصدت من خلالها للتحديات العالمية، ليتم توسيع نطاقها عبر «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» ما يسهم في دعم الابتكار وتسخيره في خدمة المجتمعات.

وقالت سموّها: «نشارك اليوم العالم الاحتفاء بـ10 سنوات من الابتكار، بذلنا خلالها كل الجهود، وفعّلنا منظومة البحث العلمي، وحشدنا الأفكار المبتكرة وسعينا لتحويلها إلى مشاريع نافعة ورائدة سخّرناها لمواجهة أبرز التحديات العالمية، ونواصل مسيرة تصميم المستقبل عبر هذه المبادرة التي تُشكِّل منصة تتيح الفرصة للمبدعين والمبتكرين حول العالم للمشاركة في خلق التأثير، وهي حافز لدعم ريادة الأعمال وتسريع وتطوير التقنيات، وتمكين الإنسان، وتسخير العقول والمواهب في خدمة البشرية، ما يسهم في دعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة».

وأضافت سموّ رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي: «سعداء برؤية أجيال من المبتكرين الشباب، من مختلف الجامعات العالمية والمؤسسات الأكاديمية والثقافية والتكنولوجية والإبداعية، الذين سخّروا المعرفة لتقديم حلول مبتكرة تهدف إلى خدمة البشرية انطلاقاً من دبي».

وتلقّت المبادرة 2700 طلب عالمي من أكثر من 800 جامعة من أنحاء العالم، وسيتم الإعلان، خلال هذا الحدث، عن أفضل خمسة مبتكرين استثنائيين، حيث سيتم تكريمهم بمجموعة من الجوائز التي تصل قيمتها إلى 360 ألف درهم، الأمر الذي يسمح لهم بتطوير أبحاثهم بشكل أكبر في المجالات الحيوية.

إلى جانب ذلك، افتتحت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، المعرض السنوي الخاص بمبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» الذي يضم أبرز الابتكارات والمشروعات المشاركة في مختلف المجالات كالصحة والطاقة والطبيعة وعلوم البيانات والمجتمع، حيث تؤسس هذه الابتكارات المستقبلية لبنية تحتية قوية داعمة للابتكار على أرض دبي، ولمستقبل تتوافر فيه المقوّمات كافة التي تجعل منها وجهة للتميّز والفرص المبتكرة، كما التقت سموّها في الإطار ذاته عدداً من المسؤولين الحكوميين وصُنّاع القرار والمختصين.

وتشمل قائمة الشركاء في مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» كلاً من: هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة حسين سجواني- داماك، التي تعهدت بدعم الابتكار والتكنولوجيا في دبي لتحقيق المزيد من التقدم، من خلال تقديم دعم مالي كبير بقيمة 100 مليون درهم.

وبمناسبة انطلاق فعاليات المبادرة، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول: «تُمثّل مبادرة (حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية) منصة عالمية لاستعراض أبرز الابتكارات المميّزة، وتتيح للمشاركين فرصة لعرض رؤاهم وأفكارهم ومشروعاتهم المستقبلية أمام الجهات الحكومية والشركات العالمية والمؤسسات والمنظمات الدولية والمستثمرين، وخبراء استشراف وتصميم المستقبل المشاركين في (منتدى دبي للمستقبل)، وبفضل رعاية واهتمام سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ودعم الشركاء، فإننا نسهم في إحداث تغيير مؤثر عبر هذا التعاون الفعّال، لتمكين الجيل القادم من مواجهة التحديات العالمية عبر الابتكار».

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة «آرت دبي»، عارف أميري: «تشكل مبادرة (حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية) لهذا العام مصدر إلهام حقيقي، وتُظهر كيف يمكن أن يسهم المبتكرون الشباب في خلق عالم أفضل من خلال إيجاد وتطوير حلول إبداعية لمواجهة مختلف التحديات العالمية، وباعتبارنا شريكاً مؤسساً لهذه المبادرة، فإن دعم مركز دبي المالي العالمي المستمر يعكس التزامنا بتعزيز سمعة دبي مركزاً عالمياً للابتكار، حيث يمكن لألمع العقول أن تتعاون وتتواصل لصنع مستقبل أكثر مسؤولية واستدامة».

لطيفة بنت محمد:

. نواصل تصميم المستقبل عبر مبادرة تسهم في تحفيز ريادة الأعمال، وتسريع وتطوير التقنيات، وتمكين الإنسان لدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.