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الامارات | مكتوم بن محمد: عُمان.. 54 عاماً من النهضة والازدهار

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سلطنة عُمان الشقيقة، قيادة وشعباً، بيومهم الوطني، مؤكداً أن عُمان منّا وفينا، وبتطلعاتنا المشتركة سنحقق مستقبلاً باهراً لشعبينا الشقيقين، بإذن الله.

وقال سموّه في تدوينة على حسابه بمنصة «إكس»، أمس: «54 عاماً من الازدهار والنهضة والتطور والتنمية، كلّ عام وسلطنة عُمان قيادةً وشعباً في عزّ ورفعة دائمة».

وأضاف سموّه: «في يومها الوطني نستذكر التاريخ الراسخ الذي يجمعنا بالسلطنة، والأخوّة التاريخية التي تجمعنا بشعبها، عُمان منّا وفينا، وبتطلعاتنا المشتركة سنحقق مستقبلاً باهراً لشعبينا الشقيقين، بإذن الله».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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