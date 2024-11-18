الامارات | الإمارات وعُمان.. أخوة ومحبة ومصير مشترك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.

وقال سموّه عبر حسابه على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ أخي السلطان هيثم بن طارق، وأهلنا في عُمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني، مع صادق أمنياتي بالمزيد من التقدم والنماء والعز. بينما تفرح عُمان بيومها الوطني، فإن الفرحة تمتد إلى الإمارات وشعبها، لأن فرحتنا واحدة، وتجمعنا القرابة والجوار والمصير المشترك، وبتعاوننا ومحبتنا سنواصل تعزيز روابطنا من أجل ازدهار بلدينا الشقيقين ورخائهما».

كما هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والشعب العُماني الشقيق باليوم الوطني المجيد.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه بمنصة إكس، أمس: «نبارك للشعب العُماني الشقيق.. ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، يومهم الوطني المجيد.. وذكرى مسيرة نهضتهم المباركة.. داعين المولى، عزّ وجلّ، أن يديم عليهم عزهم ومجدهم.. ويديم علينا وعليهم الأخوة والمحبة».

وأرفق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تدوينته بـ«بوست» تضمن تهنئة ومباركة لسلطان عُمان وشعب عُمان الشقيق، باسم حكومة وشعب دولة الإمارات.

وقال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، أمس: «نهنئ جلالة السلطان هيثم بن طارق، والشعب العُماني بمناسبة اليوم الوطني، متمنين لسلطنة عُمان الشقيقة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة. الإمارات وعُمان تربطهما علاقات تاريخية راسخة تجسد أسمى معاني الأخوة، وحُسن الجوار».

إلى ذلك، بعث صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ54 المجيد لبلاده، كما بعث سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسموّ الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة بهذه المناسبة.