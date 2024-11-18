الامارات | 100 مشروع مبتكر في منتدى دبي للمستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، أعمال الدورة الثالثة من منتدى دبي للمستقبل، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي ومؤسسات استشراف المستقبل، برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وتشهد فعاليات المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل يومَي 19 و20 نوفمبر في متحف المستقبل بدبي، نحو 70 جلسة حوارية وكلمة رئيسة وورشة عمل، سيشارك فيها أكثر من 150 متحدثاً من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين وصانعي القرار وقادة الفكر وخبراء المستقبل من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، محمد القرقاوي، أن منتدى دبي للمستقبل يُشكل نموذجاً عالمياً لمفهوم مأسسة استشراف المستقبل، الذي يؤمن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية دوره في تعزيز الجاهزية للمستقبل والاستعداد للاستفادة من فرصه المتنوّعة والواعدة.

وقال: «أصبحت دبي ودولة الإمارات وجهة لآلاف الخبراء المهتمين بالمستقبل، الذين يجتمعون سنوياً لمناقشة ما سيشهده العالم من تغيرات وتحولات رئيسة في مختلف المجالات، ورفع التوصيات اللازمة لدعم متخذي القرار حول العالم للاستعداد لمتغيرات المستقبل».

وأضاف: «التطوّرات المتسارعة في العالم تفرض علينا مراجعة أولوياتنا الحكومية وأدواتنا بشكل مستمر، حيث سيرتبط نجاح حكومات المستقبل بمدى قدرتها على استشراف فرص المستقبل والاستفادة منها، ومن خلال منتدى دبي للمستقبل نقوم بجمع المفكرين وصنّاع القرار لتعزيز الشراكات الدولية وتصميم مستقبل أفضل للبشرية».

ويشارك في منتدى دبي للمستقبل 2024 أكثر من 2500 خبير ومتخصص في مجالات استشرافية ومستقبلية عديدة من نحو 100 دولة، ونحو 100 مؤسسة دولية متخصصة في مجال تصميم المستقبل.

وسيشهد منتدى دبي للمستقبل 2024 استعراض أفضل 100 مشروع تجريبي وحلّ مبتكر في منطقة 2071 بأبراج الإمارات، ضمن مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»، التي سيتم تنظيمها بإشراف سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسة «حسين سجواني – داماك الخيرية» الشريك الاستراتيجي لهذه المبادرة، التي أعلنت أخيراً عن تخصيص 100 مليون درهم لدعم الابتكار والتكنولوجيا.

وترسم الكلمات الرئيسة للمنتدى، التي يلقيها مسؤولون وخبراء من دولة الإمارات والعالم، ملامح المستقبل بفرصه وإمكاناته، وتقدّم تصورات متنوّعة وآراء مختلفة حول كيفية تفعيل الشراكات والتعاون على المستوى العالمي، بين القطاعات الحكومية والأكاديمية والخاصة والبحثية ومؤسسات تصميم المستقبل، من أجل تحقيق أفضل النتائج في مدن ومجتمعات المستقبل اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وبيئياً.

وتتضمن الجلسات الرئيسة لليوم الأول من منتدى دبي للمستقبل 2024 جلسة حوارية بعنوان «من الفضاء إلى المحيط: مستقبل استكشاف الكون»، بمشاركة سارة صبري أول رائدة فضاء عربية وإفريقية، والبروفيسور أسامة الخطيب خبير الروبوتات ومبتكر روبوت استكشاف أعماق البحار «أوشن وان كيه»، وسعاد الحارثي خبيرة استكشاف الطبيعة في ناشيونال جيوغرافيك، تتبعها جلسة حوارية بعنوان «مفاهيم الزمن وتأثيرها في رؤيتنا للمستقبل»، بمشاركة كلٍ من جوناثان كيتس خبير الفلسفة التطبيقية، وآن بيت هوفيند رئيسة صندوق مكتبة المستقبل، والدكتور باتريك نواك من مؤسسة دبي للمستقبل.

ويلقي الدكتور براغ خانا مؤسس «ألفا جيو» كلمة رئيسة بعنوان «هل ستكون المناطق الأكثر جاهزية للمستقبل هي الوجهة المقبلة للمجتمعات؟»، وتبحث الجلسة النقاشية بعنوان «ماذا يحدث لو لم نستشرف المستقبل؟»، بمشاركة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان بلهول، والرئيسة التنفيذية لمعهد «المستقبل اليوم» آيمي ويب، أهمية استشراف المستقبل بشكل مؤسسي ومدروس.

بدوره، يقدم المخترع والمؤلف والمحاضر والمهندس الطبي الحيوي لدى «سايكينيتك»، الدكتور جوردان نيوين، في كلمة رئيسة، مجموعة من الإجابات التي يطرحها من وجهة نظره وخبراته ودراساته عن سؤال «كيف تخدم التكنولوجيا أصحاب الهمم في المستقبل؟».

وتتضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى دبي للمستقبل أيضاً 15 جلسة تركّز على محاور مستقبل التحولات المجتمعية، ومستقبل الأنظمة البيئية، وفرص أجيال المستقبل، ومستقبل الأنظمة الصحية، إضافة إلى جلسات متخصصة في استشراف المستقبل.

. 150 متحدثاً من الإمارات والعالم يشاركون في جلسات المنتدى.