نهيان بن مبارك يحضر أفراح المزروعي والمنصوري

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه علي سلطان سعيد المزروعي، بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة، مبارك راشد مبارك المنصوري. حضر الحفل الذي أقيم في مجلس مدينة خليفة في العاصمة أبوظبي جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين. وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.