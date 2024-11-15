الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً شرقاً وشمالاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليوم حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، و سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً في العمق، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:39 والمد الثاني عند الساعة 02:19 والجزر الأول عند الساعة 19:35 والجزر الثاني عند الساعة 06:54.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 08:42 والمد الثاني عند الساعة 22:43 ،و الجزر الأول عند الساعة 15:38 والجزر الثاني عند الساعة 04:19.