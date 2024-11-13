الامارات | «بيتكوين» يسجل أعلى مستوياته ويتجاوز حاجز الـ92 ألف دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت عملة البيتكوين (BTC) ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الأربعاء، حيث تجاوزت حاجز 92,000 دولار أمريكي للمرة الأولى هذا العام، مسجلةً زيادة بنسبة 7% مقارنةً بسعر الإغلاق السابق.

تأتي هذه الزيادة بعد تداول العملة في نطاق يتراوح بين 85,862 دولاراً و92,831 دولاراً خلال اليوم، مما يعكس ارتفاعاً حاداً في قيمة العملة الرقمية الأكثر شهرة عالمياً.

هذا الارتفاع يعود إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، منها الإقبال المؤسسي المتزايد، خاصة بعد إعلان شركات كبيرة مثل "مايكروستراتيجي" عن استثمارات ضخمة في البيتكوين، حيث زادت الشركة من حيازتها بأكثر من 27,200 بيتكوين بقيمة تقارب ملياري دولار.

كما شهدت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة تدفقات مالية قياسية مؤخراً، مما يعكس تزايد الثقة في البيتكوين كأصل استثماري طويل الأجل.

تتوجه أنظار المستثمرين إلى هذه العملة الرقمية كملاذ آمن، وسط توقعات بأن البيتكوين قد تصل إلى مستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام، حيث يتوقع البعض أن تلامس 100,000 دولار إذا استمر الطلب القوي والتوجه الإيجابي.