تنويه من "مجلس الإمارات للإعلام" يتعلق بالحسابات الإعلانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أهاب مجلس الإمارات للإعلام بأصحاب الحسابات الإعلانية بضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر مجلس الإمارات للإعلام عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « يتابع مجلس الإمارات للإعلام محتوى الإعلانات الذي يبث على مختلف المنصات الرقمية ووسائل الإعلام، ويؤكد المجلس بأنه يتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي محتوى مخالف لمعايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في الدولة. ويهيب المجلس بأصحاب الحسابات الإعلانية ضرورة الالتزام بضوابط وشروط الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي».