الامارات | "براند دبي" يطلق أغنية "زايد وراشد" في إطار حملة #زايدوراشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 نوفمبر 2024

أطلق "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أغنية "زايد وراشد"، من اشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك في إطار حملة "#زايدوراشد" التي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام احتفاءً بذكرى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وعرفاناً بالجميل وإحياءً لذكراهما وما قدماه من جهود في سبيل قيام اتحاد دولة الإمارات، وتقديراً لاسمين عزيزين على قلب كل إماراتي،

وتم اختيار مقاطع أغنية "زايد وراشد" من قصيدة "الشعب والقايد" من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون بمثابة ملحمة شعرية ملهمة توثّق مآثر ومناقب القائدين المؤسسين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، ودورهما الرئيسي في قيام الاتحاد.

ويقول مطلع الأغنية:

تقابلْ زايدْ وراشدْ ويكفي العودْ جنبْ العودْ

ولأجلهم خَلَّصْ التَّاريخْ حِبرهْ وريشْ جنحانِهْ

وأنا شاهدْ وأشاهدْ مَرجلهْ وعزْ وصنايعْ جودْ

وكانْ المجدْ يبتسَّمْ وهمْ يبنونْ بنيانهْ

أما المقطع الغنائي الأول فيقول:

ترىَ الرايهْ علىَ الغايهْ رضايفْ حبلها مشدودْ

ترفرفْ في سما العليا بحفظ الرَّبْ سبحانهْ

رفعها لأجلنا زايدْ أبونا الفارسْ المَعدودْ

وروحَهْ بيننا حَيِّهْ ولوْ هو غابْ جِثمانهْ

تقابلْ زايدْ وراشدْ ويكفي العودْ جنبْ العودْ

ولأجلهم خَلَّصْ التَّاريخْ حِبرهْ وريشْ جنحانِهْ

وأنا شاهدْ وأشاهدْ مَرجلهْ وعزْ وصنايعْ جودْ

وكانْ المجدْ يبتسَّمْ وهمْ يبنونْ بنيانهْ

ويقول المقطع الغنائي الثاني:

بديناها البدايهْ صَحْ منهجْ واضحْ ومَفنودْ

وحوَّلنا الصَّحاري ريفْ جنَّاتهْ وريحانهْ

وبنينا في البحرْ بنيانْ عالي وراسخْ ومسنودْ

وكتبنا فوقْ وجهْ الما بيوتْ الشِّعرْ وأوزانهْ

وشعبْ بلادنا وافي لدولتنا ومسيرهْ صعودْ

إلى العليا وعلى النايفْ بشبانهْ وشيبانهْ

وأشوفهْ في وجوهْ أطفالنا وصغيرنا والعودْ

منْ أصغرْ واحدْ ف شعبي لمكتومهْ ونِهَيَّانهْ

وأكدت شيماء السويدي، مديرة براند دبي أن إطلاق أغنية "زايد وراشد" من اشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يأتي في إطار فعاليات حملة "#زايدوراشد" التي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام للاحتفاء بقامتين وطنيتين وإنجازاتهما في سبيل الوطن، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بهدف إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة خلال احتفالات دولة الإمارات بـ«يوم العلم» و«عيد الاتحاد» الـ53.

من جانبها، قالت أمينة طاهر أخصائي أول المشاريع الإبداعية - براند دبي أن أغنية "زايد وراشد" يؤديها كورال الإمارات ومن إخراج موسيقي وألحان ملحن الوطن محمد الأحمد، مشيرة إلى أن الأغنية تأتي تعبيرا عن الوفاء والتقدير للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، كما تأتي ضمن الأغنيات الوطنية الخالدة التي قدمها أبرز الفنانين الإماراتيين، والتي باتت شاهداً على رفعة الإمارات وتطورها، وعمّقت حب الوطن وقيادته الرشيدة في نفوس أبنائه.

وتهدف حملة #زايدوراشد، إلى إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها إمارة دبي، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بـ«يوم العلم» و«عيد الاتحاد» الـ53، وذلك تحت مظلة واحدة تجمع مختلف المبادرات والفعاليات التي تقدمها 43 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق، ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي الوطني في دبي على مدار شهر كامل من الثالث من نوفمبر وإلى الثاني من ديسمبر المقبل.