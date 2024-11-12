الامارات | رئيس الدولة: تغير المناخ تحدٍ عالمي خطير والإمارات حريصة على مواجهته والحد منه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 نوفمبر 2024

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات حريصة على دعم التعاون مع مختلف الأطراف في العالم لتعزيز العمل المناخي.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "تغير المناخ تحدٍ عالمي خطير لكن يمكن مواجهته والحد منه من خلال العمل الجماعي الدولي، وهذا ما أكدنا عليه اليوم في قمة قادة العالم للعمل المناخي في مؤتمر"كوب 29" في باكو".

وختم سموه بالقول: "دولة الإمارات حريصة على دعم هذا المسار والتعاون مع مختلف الأطراف في العالم لتعزيز العمل المناخي وتنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ وفي مقدمتها "اتفاق الإمارات" التاريخي الناتج عن "كوب 28” من أجل مستقبل أفضل للبشرية".