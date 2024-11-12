الامارات | "الهيئة العامة للطيران المدني" تعلن عن وقوع حادث لطائرة تدريب في سماء الفجيرة ووفاة الطيار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تلقي قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة بلاغاً بشأن تعرض طائرة تدريب لحادث بعد فقدان الاتصال مع شاشات الرادار عقب إقلاعها بحوالي 20 دقيقة وكان على متنها مدرب وطالب من جنسية أجنبية.

وتم العثور على جثة الطيار "المدرب" على سواحل إمارة الفجيرة، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها للعثور على الطيار المتدرب وجسم الطائرة.

وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بخالص التعازي لأسرة الطيار مؤكدة مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة سير عمليات البحث والإنقاذ وأكدت أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب وقوع الحادث، وسيتم الإعلان عن أية مستجدات حال توفرها.