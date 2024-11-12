تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. جائزة "كنز الجيل" تعلن أسماء الفائزين بدورتها الثالثة

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن أسماء الفائزين بفروع جائزة كنز الجيل في دورتها الثالثة. وعكست أعمال الفائزين في فئات الجائزة الأربع القيم الأصيلة للشعر النبطي.

وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «ترتقي الجائزة عاماً بعد آخر بأعداد المشاركات الرائدة، ومستوى النصوص الإبداعية، التي تعكس جمالية الشعر النبطي والتراث الإماراتي والعربي الأصيل، وقربه من عقول أفراد المجتمع وقلوبهم، ما يجعله وسيلة راسخة لنقل التراث والتاريخ الحضاري الغني بالقيم والمعرفة للأجيال في دولة الإمارات والمنطقة العربية، بما يتلاءم مع مستوى الجائزة التي تستمد اسمها من قصيدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، والتي تسعى إلى أن تكون منطلقاً يجمع بين الإبداع والفكر والنقد، وصنع حركة شعرية وفنية ونقدية تجعل تجربة الشيخ زايد الإبداعية نقطة انطلاق نحو إبداع جديد».



وحصدت الفنانة مهسا دواجي من إيران جائزة فرع «الفنون» عن لوحتها «الإمارات العربية المتحدة»، التي حقَّقت شروط الانضباط من حيث التكوين، وملمس السطح، مع إتقان نسب تشريح الحرف، واستخدام التجانس اللوني، فضلاً عن الجهد المبذول في الخلفية لتحقِّق، ببراعةٍ، النسبةَ الذهبية مع التكوين الأساسي للوحة.

ونال الشاعر عتيق خلفان الكعبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، جائزة فرع «الإصدارات الشعرية» عن ديوانه «تواقيع»، الصادر عن مبادرة حمدان بن محمد للإبداع الأدبي، في 2021، لتميُّز أشعاره بالحداثة والأصالة، ما جعله تجربة إنسانية ثرية، ذات تأمُّلات فلسفية عميقة، مع التمسُّك بالأساليب الشعرية الأصيلة من حيث الصياغة وبناء الصورة، إضافة إلى ثراء معجمه الذي أضفى على التجربة قيمة أدبية عالية.



وحاز الشاعر فيصل العتيبي من المملكة العربية السعودية جائزة كنز الجيل في فرع «المجاراة الشعرية»، عن قصيدته «الشيخ ناض»، التي تدعو الشباب إلى التمسُّك بالدين والعادات والتقاليد، والاعتزاز بالهُوية الوطنية، والتسلُّح بالعلم لخدمة الوطن، في قصيدة التزمت بالشروط الفنية للمجاراة، وجاءت مفعمة بالجمال الأسلوبي، وحسن اختيار المفردات، وتوظيفها مع القافية والعناصر اللغوية بصورة شعرية تدلُّ على القوة والشجاعة، وتعزِّز حضور الأصالة وقيم الأجداد.



وفاز الفنان فؤاد هوندا من اليابان في فرع «الشخصية الإبداعية»، لإسهاماته البارزة في فن الخط العربي، ممارسةً وتنظيراً وتعريفاً وتعليماً، عبر منهجٍ وَضَعَهُ لتعليم اللغة والخط العربيَّيْن. ويُعَدُّ هوندا أحد أشهر الخطاطين في العالم، حيث اشتُهِرَ بقدرته الفائقة على رسم الخط العربي بشكل مميَّز ودقيق، وشاركت لوحاته في معارض فنية عالمية، وحصد الكثير من الجوائز، حيث جمع بين الثقافتين اليابانية والعربية في مزيج فني منسجم جعل تجربته تحظى بدراسات ومؤلفات تتناولها من جوانب فنية وثقافية معمَّقة.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يعكس مستوى الأعمال المشاركة في جائزة كنز الجيل، وتعدُّدها من كافة أنحاء العالم، ما تحظى به من احترام وثقة؛ فقد نجحت خلال ثلاث دورات في استقطاب مشاركات رفيعة المستوى في الإبداعات ذات الصلة بفروعها، من الدارسين الجادين والمبدعين أصحاب المنجزات المتميِّزة، ممَّن قدَّموا أعمالاً تناولت الموروث المتصل بالشعر النبطي والشعبي وقيمه الأصيلة».



وأضاف: «جاءت الجائزة لتسدَّ فراغاً في مجال دعم استمرار العطاء والإبداع، وتحفيز الأجيال الجديدة إلى البناء على المنجز التراثي للأجداد، وإثرائه بدراسات بحثية، وإبداعات فنية في الشعر والأدب والتشكيل والخط العربي، ونقله إلى لغات العالم في ترجمات منضبطة؛ فأصبحت منبراً يقصده الشعراء والأدباء والباحثون ومبدعو الفنون البصرية وغيرهم؛ لعرض إبداعاتهم ونتاجاتهم المعرفية، وهو أمر يحقِّق أهداف مركز أبوظبي للغة العربية وإمارة أبوظبي في تعزيز حضور اللغة العربية بوصفها لغة فنون وإبداع وحضارة متصلة».

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، رئيس اللجنة العليا لجائزة كنز الجيل: «تحقِّق الجائزة أعلى معايير الحوكمة والكفاءة والنزاهة في تقييم المشاركات، في ظل التنوُّع الكبير والمشاركات الكثيرة والملهمة، التي تحتاج إلى معايير دقيقة لاختيار المشاركات الفائزة».

وأضاف «تحتفي الجائزة بالفائزين، وتقدِّر جهودهم ومساهماتهم في إحياء هذا النوع من التراث الأصيل الذي يمثِّل ذاكرة الأجيال ومستقبلها».

ومن المقرَّر أن يُقام حفل تكريم الفائزين في 20 نوفمبر 2024 في مكتبة زايد المركزية بمنطقة العين، في إطار فعاليات مهرجان العين للكتاب 2024، الذي يُنظِّمه مركز أبوظبي للغة العربية خلال الفترة من 17 وحتى 23 من الشهر نفسه، برعاية وحضور كبيرين يعكسان أهمية الجائزة، ودورها في ترسيخ تجربة الشيخ زايد الشعرية الملهمة، ورؤيته ومكنونات قصائده الفكرية والمعرفية، والحفاظ عليها كوثيقة معرفية للأجيال المقبلة، يتم البناء عليها في مسيرة الريادة والتميُّز التي تعيشها الدولة.

ويُكرَّم الفائز بلقب الشخصية الإبداعية، ويُمنَح رصيعة ذهبية تحمل شعار الجائزة وشهادة تقدير، وجائزة مالية بقيمة 500,000 درهم، في حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على رصيعة ذهبية وشهادة تقدير، وجائزة مالية بقيمة 200,000 درهم.

وتهدف جائزة كنز الجيل إلى الاهتمام بالفنون المتصلة بالشعر النبطي، وباللغة العربية، وتكريم المبدعين في مجالات الموسيقى والغناء الشعبي والرسم والخط العربي والبحوث، والاحتفاء بإنجازاتهم التي تعكس ثراء اللغة العربية، وتُسهم في إغناء الشعر النبطي والحفاظ عليه، ونقله للأجيال المقبلة.