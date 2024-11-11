رئيس الدولة يشكر أمير الكويت ويشيد بالعلاقات بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن شكره لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة على حفاوة الاستقبال.

وكتب سموه، على منصة «إنستقرام»: «أشكر أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والمشاعر الأخوية التي غمرتنا طوال زيارتنا إلى بلدنا الثاني الكويت، وهذا ليس بغريب على الكويت وقيادتها وأهلها، ويجسد ما يجمع بيننا من روابط الدم والمحبة الضاربة في عمق التاريخ».

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة «بفضل التعاون بين البلدين الشقيقين، شهدت علاقاتنا تطوراً نوعياً خاصة على المستوى التنموي، وهناك إرادة مشتركة للعمل معاً من أجل مزيد من التطور في مسار هذه العلاقات واستثمار كل الفرص المتاحة في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، وسوف نمضي معاً، بإذن الله تعالى، على طريق الخير لبلدينا والسلام والاستقرار والتنمية للمنطقة».