تنبيه من شرطة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب⁩، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

امير السيد

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