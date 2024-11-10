الامارات | 4 سلوكيات وراء سرقة مقتنيات من المركبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة رأس الخيمة الجمهور إلى ضرورة التزام التدابير الوقائية، لحماية المقتنيات داخل المركبات، مشيرة إلى أن إهمال إغلاق الأبواب والنوافذ، يُسهل تعرضها للسرقة.

وحددت الشرطة أربعة سلوكيات تدفع ضعاف النفوس إلى ارتكاب أعمال سرقة من المركبات، أولاً ترك المقتنيات مرئية داخل المركبات، ما يُعدّ من أبرز العوامل التي تسهم في زيادة مخاطر سرقة الممتلكات، وثانياً عدم إغلاق الأبواب والنوافذ بشكل مُحكم، وثالثاً ترك المحرك يعمل أثناء مغادرة السيارة، ورابعاً ترك المفاتيح داخل المركبة.

وتفصيلاً، حذّرت شرطة رأس الخيمة الجمهور وسائقي المركبات من المخاطر الناتجة عن إهمال حماية المركبات، مؤكدة ضرورة اتخاذ تدابير وقائية، مثل حفظ المركبات في أماكن آمنة أو عند الأهل والأقارب أثناء السفر أو مغادرة الدولة، وتأتي هذه التحذيرات ضمن حملة توعية أطلقتها شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، تحت شعار «احمي مركبتك ومقتنياتك الثمينة من مخاطر السرقات المحتملة».

وقالت شرطة رأس الخيمة، رداً على استفسارات لـ«الإمارات اليوم»، إن هدف الحملة هو نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية حماية المركبات من السرقة، باتباع إجراءات بسيطة وفاعلة، مشيرة إلى ضرورة تجنب ترك أي مقتنيات ثمينة في مرأى العين داخل المركبة، مثل الهواتف المحمولة، الحواسيب، والحقائب، حتى وإن كانت هذه الأشياء تبدو بسيطة، فإنها قد تجذب اللصوص وتغريهم بكسر زجاج المركبة.

وأشارت الشرطة إلى أنها ضبطت، أخيراً، «اللص المقنع»، (آسيوي في العقد الثالث من عمره)، الذي سرق محتويات مركبات عدة في مناطق متفرقة من الإمارة خلال وقت قصير، بعد كسر نوافذها، متخفياً خلف قناع يرتديه في محاولة منه للحيلولة دون التعرف إلى ملامحه.

وقال مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور طارق محمد بن سيف: إن بلاغات عدة وردت للجهات المعنية في القيادة عن قيام شخص مجهول بسرقة محتويات مركبات، بعد كسر إحدى نوافذها في عدد من مناطق الإمارة.

وأشار إلى أنه انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات والصور الخاصة بالمركبات المسروقة، وأضاف أن الإدارة سارعت إلى تشكيل فريق مختص من رجال إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ووضعت خطة عمل شاملة لجمع الأدلة اللازمة وبدء عملية البحث عن الجاني، موضحاً أن الجهود تكللت بالنجاح من خلال تحديد هوية المشتبه فيه، وتبيّن أنه مقيم آسيوي، مؤكداً أن المتهم اعترف في تحقيقات الشرطة بكسر نوافذ المركبات وسرقة محتوياتها الثمينة، لافتاً إلى إحالته إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقه.

العميد طارق بن سيف:

تعاملنا مع بلاغات عدة وردت عن قيام شخص مجهول بسرقة محتويات مركبات، بعد كسر إحدى نوافذها في عدد من مناطق الإمارة.