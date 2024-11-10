الطقس المتوقع على الإمارات غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

يكون الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:02 والثاني عند الساعة 20:07، والجزر الأول عند الساعة 14:47 والجزر الثاني عند الساعة 03:38.

بحر عمان سيكون خفيف الموج أيضا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:00 والمد الثاني عند الساعة 05:57، والجزر الأول عند الساعة 00:00 والجزر الثاني عند الساعة 23:22.