الامارات | رئيس الدولة: اللقاء مع أمير الكويت كان أخوياً ومثمراً يجسد روابط الدم والتاريخ والمصالح المشتركة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الأحد، أن اللقاء مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الكويت أخوياً مثمراً مجسداً روابط الدم والتاريخ والقيم والمصالح المشتركة التي تجمع بين بلدينا وشعبينا.

وقال سموه عبر منصة "إكس": كان اللقاء اليوم مع أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الكويت، أخوياً مثمراً مجسداً روابط الدم والتاريخ والقيم والمصالح المشتركة التي تجمع بين بلدينا وشعبينا. بحثنا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها لما فيه تقدم البلدين وازدهارهما وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المنطقة وأهمية بناء السلام فيها لمصلحة جميع شعوبها.