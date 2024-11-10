الامارات | رئيس الدولة يختتم زيارته إلى الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" دولة الكويت الشقيقة في ختام زيارة دولة قام بها سموه.

وكان سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت في وداع سموه والوفد المرافق لدى مغادرته المطار الأميري بجانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.