حمدان بن محمد يعلن نتائج النمو الاقتصادي في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نتائج النمو الاقتصادي في إمارة دبي.

وأكد سموه، أن "دبي تواصل بخطى ثابتة دفع مستويات النمو الاقتصادي نحو آفاق جديدة، حيث حقق اقتصاد الإمارة خلال الربع الثاني من 2024 نمواً بنسبة 3.3% ليصل الناتج المحلي إلى 116 مليار درهم، وسجل اقتصاد الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3.2%، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 231 مليار درهم".

وقال سموه إن "هذه النتائج تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي جعلت من دبي نموذجاً ملهماً ومركزاً اقتصادياً رائداً في دبي، نتعلم من الماضي ونحلل الواقع ونستشرف المستقبل نتوجه بالشكر لفرق العمل والشركاء على جهودهم الكبيرة من أجل تحقيق مستهدفات أجندة D33 لتكون دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم".