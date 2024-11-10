الامارات | 600 خبير عالمي في مؤتمر الإمارات لزراعة نخاع العظم والعلاج الجيني للأطفال بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك 600 خبير ومتخصص في أمراض الدم والأورام وطب زراعة الأعضاء للأطفال من 24 دولة، في مؤتمر الإمارات الثالث لزراعة نخاع العظم والعلاج الجيني للأطفال، الذي انطلقت فعالياته أمس، ويستمر على مدار يومين.

ويسلط المؤتمر في نسخته الثالثة لهذا العام، الضوء على الإنجازات التي حققها المجتمع الطبي في المنطقة.

وتفصيلاً، قال استشاري ورئيس قسم أمراض الدم والأورام وزراعة نخاع العظام للأطفال في مدينة برجيل الطبية ورئيس المؤتمر، الدكتور زين العابدين: «حققت دولة الإمارات إنجازات في مجال زراعة نخاع العظام للأطفال، فقد نجحنا في تطوير قدراتنا في زراعة نخاع العظم منذ أول حالة لزراعة نخاع عظم الأطفال يتم إجراؤها في الدولة كانت في مدينة برجيل الطبية في عام 2022، والآن، بدعم من فرقنا الطبية والجهات المعنية، تمتلك دولة الإمارات الخبرة الواسعة والكبيرة في المنطقة لتوسيع هذه القدرات، ومساعدة المزيد من المرضى محلياً ودولياً»، مشيراً إلى أنه تم إجراء عمليات زرع نخاع العظم بنجاح لأكثر من 50 طفلاً من 18 دولة قدموا لإمارة أبوظبي للحصول على هذا العلاج الثوري، ما وضع إمارة أبوظبي وجهة رئيسة ضمن الدول التي تقدم هذه الخدمة الطبية الفريدة.

من جانبه، أوضح البروفيسور روبرت هاندجريتينجر، أستاذ فخري في مستشفى الأطفال الجامعي بألمانيا والرئيس المشارك للمؤتمر، أن «المؤتمر يعزز التعاون مع الخبراء العالميين لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وستكون هذه الرؤى المشتركة مفيدة في تعزيز القدرات السريرية في جميع أنحاء المنطقة».

ويضم المؤتمر عدداً من الجلسات الرئيسة والمناقشات التفاعلية، مع التركيز على التطورات الرائدة والاتجاهات الناشئة في زراعة نخاع العظام للأطفال والعلاج الجيني، وتشمل الموضوعات الرئيسة: التطورات في زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم (HSCT)، والتي تغطي استراتيجيات علاج الحالات الخبيثة والحميدة مثل اعتلالات الهيموغلوبين، ونقص المناعة، والاضطرابات الأيضية، كما سيستكشف الخبراء أحدث الابتكارات في العلاجات الجينية، بما في ذلك التحديثات حول العلاج الجيني خارج الجسم لاعتلالات الهيموغلوبين، والتقدم المحرز في علاج الخلايا التائية CAR للأورام الصلبة عند الأطفال.

كما يناقش المشاركون في المؤتمر التحديات في العلاج الخلوي والتجارب السريرية، وطرق مواءمة الأساليب العلمية والتنظيمية والسريرية لتسريع الوصول العالمي إلى العلاجات، وتتناول الجلسات الإضافية إدارة رعاية المرضى على المدى الطويل، ومضاعفات ما بعد الزرع، والدروس القيمة من مجتمع زراعة نخاع العظام للأطفال العالمي.

الدكتور زين العابدين:

دولة الإمارات حققت إنجازات في مجال زراعة نخاع العظام للأطفال.