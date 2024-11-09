تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تمنح وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى لوزيرة البيئة والتغير المناخي في البرازيل

ابوظبي - سيف اليزيد - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منحت دولة الإمارات وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى إلى معالي مارينا سيلفا، وزيرة البيئة والتغير المناخي في جمهورية البرازيل الاتحادية؛ وذلك تقديراً لإسهاماتها في إنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.

جرت مراسم تسليم الوسام، خلال استقبال صالح السويدي، سفير دولة الإمارات لدى البرازيل في مقر وزارة البيئة والتغير المناخي في العاصمة برازيليا، حيث ثمّنت معاليها هذا التكريم القيّم، وشكرت دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

صالح السويدي سفير الإمارات لدى البرازيل يسلم الوسام

وأشارت معاليها إلى أن البرازيل تحتفل في هذه السنة بالذكرى الخمسين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات وبعلاقات التعاون البنّاء.

كما هنأت معالي سيلفا دولة الإمارات على «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي صدر في ختام فعاليات COP28، وعبرت عن أملها بأن يتواصل هذا النجاح أيضاً خلال الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر COP29.

وأوضحت أن البرازيل تعوّل على جهود دولة الإمارات وخبرتها في إنجاح مؤتمر COP30 الذي ستستضيفه البرازيل عام 2025 في بليم، ولاية بارا والذي سيكون بمثابة التتويج للشراكة الثلاثية ضمن إطار ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف لدعم العمل المناخي على النطاق العالمي.

كما أثنت على جهود دولة الإمارات في اجتماعات مجموعة العشرين التي تترأسها البرازيل، وعبرت عن حرص البرازيل على تعزيز تعاونها ودعمها للمبادرات التي تقودها الدولة والرامية إلى الحفاظ على البيئة والاستدامة، وتحقيق التحول في قطاع الطاقة، مشيرةً إلى هدف البرازيل في تصفير إزالة الغابات بحلول عام 2030.

من جانبه، نقل السويدي تحيّات وتقدير القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للبرازيل وشعبها، مؤكداً أهمية علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، موضحاً أن قطاع الاستدامة وحماية البيئة يعتبر من أهم أركان هذه الشراكة التي اعتبر أنّ آفاق التعاون المشترك فيها رحبة ومبشرة في ظل جهود «الترويكا» الرامية إلى متابعة تنفيذ «اتفاق الإمارات» المناخي، وربطه بقمم اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المتتالية عبر باكو ثم بليم.