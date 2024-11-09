الامارات | حملة "جمع علب الألمنيوم" تجمع 13,988 كيلوجراماً من نفايات العلب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة عمل الإمارات للبيئة عن نجاح الدورة الـ28 من حملة جمع علب الألمنيوم على مستوى الدولة، حيث تمكّن المشاركون من جمع 13,988 كيلوجرامًا من العلب، مسجلةً أعلى كمية تُجمع في يوم واحد منذ بدء الحملة بفضل الاستجابة الواسعة من المجتمع والتزامه بالعمل البيئي.

وساهمت العملية في تخفيف 210 أطنان مترية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 340 مترًا مكعبًا من مساحة مكبات النفايات، والحفاظ على 3.183 مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة.

وأشارت السيدة حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، إلى أن الحملة، التي أُقيمت تحت شعار "مع مفهوم أستطيع .. المستقبل سيكون بين أيدينا"، تهدف إلى رفع الوعي بأهمية إعادة تدوير علب الألمنيوم وتشجيع مختلف فئات المجتمع على تبني ممارسات مستدامة مشيرة أن إعادة تدوير الألمنيوم تسهم في توفير نحو 95% من الطاقة اللازمة لإنتاج العلب الجديدة، مما يبرز تأثير هذه الجهود على تحقيق الاستدامة.

وأوضحت المرعشي أن الحملة تتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية وتسعى إلى تعزيز الوعي البيئي في ظل الحاجة الملحة لمعالجة آثار تغير المناخ، مؤكدة أن العلب القابلة لإعادة التدوير تتيح فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الدائري إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل مشيرةً إلى أن الحملة أسهمت بشكل كبير في تحقيق 92.6% من هدفها لعام 2024 والمتمثل في جمع 31,800 كيلوجرام من علب الألمنيوم.

كما قدّمت المجموعة ورش عمل وموارد تعليمية لتسليط الضوء على أهمية الحد من النفايات ودور إعادة التدوير في بناء مستقبل مستدام، مشيدةً بدور المدارس والمؤسسات التي شاركت في الحملة وساهمت في تعزيز ثقافة الاستدامة.