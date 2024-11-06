الإمارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويوك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وطالبت المجتمع الدولي ببذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ حل الدولتين، واتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والكراهية، من خلال اعتماد نهج شامل يؤكد على أهمية نشر الوعي وتعزيز قيم التسامح والتعايش والاحترام.

وقالت الإمارات أمس في بيان ألقته خولة المهيري، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع أممي: «نناقش اليوم مسألتين غاية في الأهمية، الأولى ترتبط بالحق في تقرير المصير، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».

وأضافت: «تتمحور الثانية حول مبادئ وقيم تشكل جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات، وهي تتعلق بتعزيز الحريات الأساسية لكل أفراد المجتمع من خلال القضاء على العنصرية والتمييز العنصري والكراهية».

وفيما يخص تقرير المصير للشعب الفلسطيني، أكد البيان أنه يجب على المجتمع الدولي ضمان الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وفي هذا الصدد، أدان البيان الحرب على غزة وتداعياتها الكارثية على المدنيين، بما في ذلك النساء والفتيات، بالإضافة إلى التأثير الجسيم على الأطفال الذين يعانون من الأمراض، وسوء التغذية، والحرمان من التعليم بسبب الصراع المستمر.

كما جدد البيان تضامن الإمارات مع الشعب الفلسطيني ودعمه في نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين.

وفيما يخص مكافحة التمييز والعنصرية والتمييز العنصري والكراهية، شدد البيان على أهمية الإقرار بأن التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية تسهم في انتشار النزاعات، وتفاقمها، وتكرارها، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه التحديات، خاصة في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاعاً حاداً في خطاب الكراهية الذي يؤدي إلى انقسام

الشعوب على أساس ثقافاتهم وأديانهم وأعراقهم، ويؤثر على الأمن والسلم الدوليين.