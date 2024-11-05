راشد بن سعود: توحيد الطاقات لتحقيق الأهداف الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي، ورؤساء الدوائر والمديرين العموم الأعضاء في المجلس، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.

وأثنى سمو ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، على جهود فرق العمل في حكومة أم القيوين التي تحرص على توظيف الطاقات والقدرات للعمل كفريق واحد لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات، ولمواكبة توجهات حكومة الإمارات في تضافر الجهود، وتوحيد الطاقات لتحقيق الأهداف الوطنية العليا.

كما ثمّن سموه الجهود المبذولة من قبل فرق العمل كافة في حكومة أم القيوين في سبيل خدمة المواطن والمقيم في الإمارة، وحثهم على المثابرة والعمل لترسيخ مكانة الإمارة على الأصعدة كافة، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي، وإسعاد المتعاملين، والاهتمام بالتميز والابتكار كعنصر رئيسي في مختلف أوجه العمل الحكومي.

وبحث الاجتماع الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بمجموعة من القطاعات المهمة في العمل الحكومي، والعمل على تطوير مختلف الخدمات، بما يعزز من مكانة إمارة أم القيوين في شتى المجالات، كما اتخذ المجلس جملة من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تطوير العمل الحكومي بالإمارة.

وتم خلال الاجتماع الإعلان عن إنشاء المدينة اللوجستية ومطار أم القيوين للشحن في خطوة نحو تحقيق رؤية الإمارة 2033 لتعزيز موقعها مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية.

وتعد المدينة اللوجستية منطقة متكاملة تدعم حركة النقل والتجارة وتسهّل العمليات اللوجستية والربط بين وسائل النقل المختلفة.

وتضم المدينة ذات البنية التحتية الحديثة عدداً من المستودعات المتطورة وأنظمة متقدمة في قطاعي النقل والشحن، ما يسهم في جذب الاستثمارات والشركات، ويدعم الاقتصاد المحلي للإمارة.

كما يمتاز مشروع مطار أم القيوين للشحن بموقعه الاستراتيجي في الإمارة، وقد تم تصميمه لاستقبال ومعالجة شحنات البضائع الجوية، ويعمل المطار على تمكين عمليات النقل الجوي للبضائع بسرعة وكفاءة عالية، وتقديم حلول متطورة في قطاع الشحن، وسيشكل ذلك نقلة نوعية في إمارة أم القيوين ويخلق فرصاً وظيفية للشباب في الإمارة.