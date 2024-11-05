ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)- أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة في مركز بلدية الوثبة، أعمال الصيانة والتطوير لملعبي «الاتحاد» و«الانتصار» في الشامخة، ضمن إطار حرص قطاع عمليات البلديات الفرعية على توفير أفضل المرافق المجتمعية والرياضية، التي تحقق تطلعات المجتمع، وتساهم في التشجيع على ممارسة الرياضة ورفاهية المجتمع.

إنجاز أعمال التأهيل والصيانة والتطوير لملعبين في الشامخة



واشتملت أعمال التطوير على العديد من المستهدفات منها: تبديل أرضيات الملعب من أرضيات رملية إلى أرضيات من العشب الاصطناعي الملائم لملاعب كرة القدم. ووفرت البلدية المرافق الداعمة لرواد الملعبين من خلال إنشاء منطقة مغاسل، ومناطق لألعاب الأطفال، وملعب للكرة الطائرة، ومواقف للسيارات. بالإضافة إلى ذلك اشتملت عناصر المشروع تركيب سور شبكي حول كل ملعب لحماية الموجودين خارج الملعبين، كما تم تقسيم كل ملعب إلى ملعبين.ويقع ملعب «الانتصار» في منطقة الشامخةSH7، بينما يقع ملعب «الاتحاد» في منطقة الشامخة SH12، وتبلغ مساحة الملعب الواحد 6000 متر مربع، بطول 100 متر، وعرض 50 متراً.

وأوضحت البلدية أن مشروع إعادة تأهيل الملعبين جاء استجابة لمطالب زوار الملاعب، ولضمان راحتهم وسلامتهم، وتحسين تجربة استخدام الملاعب، وتعزيز قدرة الملعبين على استضافة الفعاليات الرياضية المختلفة، وتحويلهما إلى مرفقين رياضيين يحققان السعادة للسكان، ويساهمان في دعم دور البلدية في الترفيه عن المجتمع، وتوفير المرافق الرياضية المتكاملة، وكل ما من شأنه إسعادهم. ويشار إلى أن ملعبي (الاتحاد، الانتصار) يستقبلان الزوار من الساعة 3 عصراً وحتى 10 ليلاً، ويمكن حجز الملاعب لتنفيذ الفعاليات عن طريق تطبيق (تم)، دون دفع أي رسوم مالية لاستخدام الملعبين، فجميع خدماتهما مجانية بالكامل.