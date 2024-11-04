الامارات | "الموارد البشرية بالشارقة" توظف 274 باحثا وباحثة عن عمل من جميع مدن الإمارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة عن توظيف 274 باحثًا وباحثة عن عمل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024م . وذلك بواقع 113 باحثًا وباحثة في شهر سبتمبر، و161 في شهر أكتوبر.

وتمثلت تعيينات أكتوبر في 30 دائرة وهيئة ومؤسسة حكومية بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة. وتأتي هذه التعيينات في إطار جهود الدائرة الرامية إلى دعم التوطين وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين.

وشملت الجهات المستفيدة من التوظيف هيئة الشارقة للتعليم الخاص، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة مطار الشارقة الدولي، بلدية مدينة الشارقة، بلدية الحمرية، بلدية كلباء، بلدية الذيد، الجامعة القاسمية، جامعة كلباء، دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، دائرة التخطيط والمساحة، دائرة التسجيل العقاري، دائرة الجمارك، مركز الشارقة لصعوبات التعلم، هيئة الشارقة الصحية، مجلس الشارقة الرياضي، دائرة المالية المركزية، هيئة الطرق والمواصلات، إسكان الشارقة، دائرة الأشغال العامة، دائرة الخدمات الاجتماعية، مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية، دائرة شؤون الضواحي والقرى، معهد الشارقة للتراث، دار الوثائق، دائرة الأوقاف، مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، دائرة الثقافة، وهيئة الشارقة للثروة السمكية.

ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة وتعزيز الحضور الوطني

وفي هذا السياق، صرح سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ورئيس دائرة الموارد البشرية، بأن هذه التعيينات تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، و تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز حضورها في سوق العمل. وأضاف الزعابي أن الدائرة تعمل بشكل وثيق مع مختلف المؤسسات لضمان خلق بيئة عمل داعمة للكفاءات الوطنية، بما يسهم في استمراريتهم ونجاحهم الوظيفي، ويعكس التزام حكومة الشارقة برفع نسب التوطين وفق خطط واستراتيجيات مؤسسية.

توزيع التعيينات حسب المناطق

وقال وفقًا للتوزيع الجغرافي، تم توظيف 134 باحثًا وباحثة عن عمل في مدينة الشارقة، بواقع 81 من فئة الذكور و53 من فئة الإناث، فيما شهدت المنطقة الشرقية تعيين 17 باحثًا وباحثة، 6 من فئة الذكور و11 من فئة الإناث. كما بلغ عدد التعيينات في المنطقة الوسطى 10، شملت 9 من فئة الإناث و1 من فئة الذكور.

تخصصات متنوعة تلبي احتياجات الجهات الحكومية

كما بين الزعابي أن الجهات الحكومية ركزت على تخصصات حيوية تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتطلعات الإمارة لتقديم خدمات عالية الجودة. وتشمل هذه التخصصات مجالات التربية والتعليم في أصول الدين، الشريعة والقانون، وتربية الطفولة المبكرة، إلى جانب إدارة الوثائق والمعلومات، إدارة الأعمال، المالية والمحاسبة، تقنية المعلومات، الهندسة (الكهربائية، المعمارية، الكهروميكانيكية، الطاقة المستدامة)، والهندسة الداخلية والتصميم. وأوضح الزعابي أن التخصصات الصحية تشمل التمريض، المعلومات الصحية، والتخصصات الطبية المساعدة، بالإضافة إلى العلوم البيئية والزراعية والتصميم الجرافيكي.

برامج التدريب والتأهيل لدعم التوظيف

وأكد الزعابي التزام دائرة الموارد البشرية بتقديم الدعم الكامل للباحثين عن عمل من خلال برامج التدريب والتأهيل. وأشار إلى أن الدائرة تسعى لتطوير مهارات المواطنين عبر "برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل"، والذي يتضمن برامج تأهيلية وتدريباً ميدانياً لتحضيرهم للاندماج في سوق العمل. وأضاف أن هذا البرنامج يُعزز الكفاءة المهنية للكوادر الوطنية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة عبر الكوادر المؤهلة التي تساهم في تطوير خدمات الجهات الحكومية ورفع جودة أدائها.

انعكاسات التوظيف على الخدمات العامة

وأوضح بأن هذه التعيينات تعكس الجهود الدؤوبة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة في إمارة الشارقة، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في الجهات الحكومية. كما تبرز رؤية الشارقة في دعم الكفاءات الوطنية وتقديم خدمات متميزة تعزز من رفاهية المجتمع وتلبية احتياجاته وفق أفضل المعايير.