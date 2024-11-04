الامارات | بعثة الإمارات في مدريد تهيب بمواطني الدولة المتواجدين في إسبانيا توخي الحذر بسبب سوء الأحوال الجوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 نوفمبر 2024

تهيب بعثة دولة الإمارات في مدريد مواطني الدولة المتواجدين في مملكة إسبانيا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب سوء الأحوال الجوية في إقليم كتالونيا.

كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.