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طحنون بن زايد يبحث مع روث بورات فرص التعاون المشترك لتسريع التحول الرقمي والابتكار

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ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع روث بورات الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار والشؤون المالية في شركة الفابيت وجوجل فرص التعاون المشترك لتسريع التحول الرقمي والابتكار.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «ناقشت مع روث بورات الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار والشؤون المالية في شركة الفابيت وجوجل الآفاق المستقبلية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وبحثنا فرص التعاون المشترك لتسريع التحول الرقمي والابتكار بما يسهم في دعم خطط التنمية وينعكس إيجاباً على جودة حياة ورفاهية البشر».

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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