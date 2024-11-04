الامارات | أحمد بن محمد: عَلَم الإمارات رمز لرفعتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، عَلَم الدولة في متحف دار الاتحاد بدبي، ضمن الفعالية التي نظّمتها مؤسسة «وطني الإمارات»، تحت شعار «عَلَمنا عالٍ في السما.. وحمايته عهد ووفا».

وشاركت في فعالية رفع العَلَم في متحف الاتحاد الفرق العسكرية والخيالة في شرطة دبي، ومرشحو أكاديمية شرطة دبي، وطلبة المدارس الحكومية والخاصة ومدارس «حماية»، وخريجو برنامج سفراء الهوية الوطنية الإماراتية.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن يوم العَلَم مناسبة تبرز فيها قيم الولاء والانتماء المتأصّلة في نفوس أبناء الوطن بالتفافهم حول رايتهم الموحدة، التي ارتفعت قبل أكثر من خمسة عقود إيذاناً بميلاد دولة فتيّة، تمكنت خلال تلك الفترة الزمنية الوجيزة من تجاوز كل التحديات بعقيدة حوّلتها إلى فرص تخدم طموحاتها الكبيرة في أن تفسح لنفسها مكانة مرموقة بين مصاف الدول صانعة المستقبل.

وقال سموه: «إنجازات الإمارات تعلو برايتها.. وسيظل علَمها رمزاً يكلّل هامات أبنائها رمزاً لرفعة وطنهم بين الأمم.. فقد ارتفع عَلَم الإمارات بأيادي أبنائها طوال مسيرة نماء مباركة مضت فيها دولتنا بعزيمة لا تلين، وإصرار على الوصول إلى المركز الأول الذي لم ترضَ قيادتها الرشيدة بديلاً له في سباق التطوير والتنمية.. مسيرة بدأها المغفور لهما، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخوه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، مع إخوانهما الآباء المؤسسين، رحمهم الله.. ويواصل أهل الإمارات اليوم استكمالها مصطفين وراء قيادتهم الرشيدة، واضعين نصب أعينهم غداً، يتبارون في ما بينهم في إرساء أسسه وضمان ما سيحمله لهم من فرص».