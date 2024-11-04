الامارات | حميد بن راشد: يوم العَلم يجسد أسمى معاني التلاحم الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إن يوم العَلَم مناسبة وطنية عزيزة، تجمع أبناء الإمارات حول راية الوطن.

وتقدم سموه، في كلمة بمناسبة يوم العلم، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السموّ حكام الإمارات وشعب دولة الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان، إن يوم العَلم يجسد واحداً من أبهى وأعز صور الالتفاف حول راية واحدة لوطن معطاء، يمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز نهضته وتحقيق الإنجاز تلو الإنجاز.

وأضاف سموه: «نستذكر جميعاً رؤية المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين حكام الإمارات لبناء دولتنا، واجتماعهم حول وحدتها ورفع رايتها، والمضي قدماً لتحقيق نهضتها.