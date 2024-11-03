محافظ المصرف المركزي: علم الإمارات مصدر فخرنا ورمز تلاحمنا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، أن الاحتفاء بيوم العلم يمثل ترجمة لمعاني الوحدة وتجسيداً لطموحات وآمال شعب الإمارات.

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة يوم العلم، إن «علم الإمارات مصدر فخرنا ورمز تلاحمنا، نستلهم من شموخه قيم العطاء والتضحية ومبادئ الوفاء».

وأضاف معاليه: «نقف اليوم تحت راية واحدة، نستذكر بهذه المناسبة القيم التي رسّخها الآباء المؤسسون، ونجدد العهد والولاء لهذا الوطن المعطاء لمواصلة مسيرة الإنجازات لتبقى دولة الإمارات دائماً نبراس الطموح والنجاحات في شتى الميادين».

وقال: «بهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.