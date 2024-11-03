شرطة رأس الخيمة تضبط السارق المقنع ومروج مقاطع الفيديوهات

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بيقظة رجال الإدارة العامة للعمليات الشرطية التي ساهمت في سرعة ضبطهم للص المقنع سارق محتويات المركبات من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث من عمره.

وشدد على أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ستبقى العين الساهرة على أمن المجتمع وأمانه وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه وعلى حماية ممتلكاتهم من كل من تسول له نفسه العبث بها أو التعدي عليها، وفقا لما نقلته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك تعقيبا على تمكن شرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في الإدارة العامة للعمليات الشرطية، من إلقاء القبض على سارق آسيوي ارتكب عدة سرقات لمحتويات مركبات في مناطق متفرقة من الإمارة خلال وقت قصير بعد كسر نوافذها متخفيا خلف قناع يرتديه في محاولة منه للحيلولة دون التعرف على ملامحه.

وحول تفاصيل هذه القضية، أوضح العميد الدكتور طارق محمد بن سيف مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة أنه وردت عدة بلاغات للجهات المعنية في القيادة عن قيام شخص مجهول يرتدي قناعا بسرقة محتويات مركبات بعد القيام بكسر إحدى نوافذها في عدد من مناطق الإمارة فيما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات والصور الخاصة بالمركبات المسروقة.

وأضاف أنه تم، على الفور، تشكيل فريق مختص من رجال إدارة التحريات والمباحث الجنائية وتم وضع خطة عمل شاملة تم من خلالها جمع كافة الأدلة اللازمة وبدأت معها عملية البحث عن الجاني إلى أن تكللت هذه الجهود بالنجاح من خلال تحديد هويته وتبين أنه مقيم آسيوي وتم ضبط المسروقات.

وأشار العميد الدكتور طارق محمد بن سيف إلى أن المتهم اعترف في تحقيقات الشرطة بقيامه بكسر نوافذ المركبات وسرقة محتوياتها الثمينة وجاري إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقه في الوقت الذي تم فيه أيضا ضبط وتوقيف الشخص الذي قام بنشر وترويج المقاطع وصور المركبات المسروقة وجاري إحالته كذلك للنيابة العامة، داعيا الجمهور إلى عدم نشر وتداول مثل هذه النوعية من المقاطع والصور منعا لأي تأثيرات سلبية على عملية سير التحقيقات والإجراءات القانونية وتفاديا لاتخاذ الجناة الاحترازات اللازمة التي تصعب الوصول إليهم.