اخبار الخليج / اخبار الإمارات

المستشفى الميداني الإماراتي يرفع علم الدولة في رفح بقطاع غزة

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أحيا فريق المستشفى الميداني في قطاع غزة، ومتطوعو عملية "الفارس الشهم 3"، اليوم، يوم العلم الإماراتي، في ساحة المستشفى. وشهد الحضور رفع العلم الإماراتي وسط لفيف من الأطباء والمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفى الميداني الإماراتي ومتطوعون من قطاع غزة لمشاركة البعثة في رفع العلم. ورفع حمد النيادي، رئيس البعثة الإماراتية الإغاثية في غزة، والحضور أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب الإماراتي بهذه المناسبة، معربا عن شكره لأبناء الشعب الفلسطيني الذين شاركوا البعثة هذه الاحتفالية. من جانبه هنأ، أشرف جمعة، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، دولة الإمارات وشعبها وقيادتها الرشيدة بمناسبة يوم العلم الإماراتي، مشيرا إلى ما يحمله هذا اليوم من معان سامية وراسخة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا