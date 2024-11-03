الامارات | محمد بن راشد: علمنا رمز اتحادنا ووحدتنا وقوتنا.. راية عزنا ومجدنا

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة عبر منصة "إكس" : "علمنا .. رمز اتحادنا .. ووحدتنا .. وقوتنا ..راية عزنا .. ومجدنا .. ورمز دولتنا .. حفظك الله عالياً خفاقاً في سماء المجد ..". وأضف سموه: "ترفرف عالياً .. تعلو معك إنجازاتنا .. وتستمر مسيرتنا .. وتتوحد قلوبنا وجهودنا لخدمة شعبنا ووطننا …". وختم سموه بالقول: "حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عزها وخيرها ومجدها ..".

محمد يوسف

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