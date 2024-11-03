الامارات | محمد بن راشد: علمنا رمز اتحادنا ووحدتنا وقوتنا.. راية عزنا ومجدنا

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: علمنا رمز اتحادنا ووحدتنا وقوتنا.. راية عزنا ومجدنا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 نوفمبر 2024
قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة عبر منصة "إكس" : "علمنا .. رمز اتحادنا .. ووحدتنا .. وقوتنا ..راية عزنا .. ومجدنا .. ورمز دولتنا .. حفظك الله عالياً خفاقاً في سماء المجد ..".
وأضف سموه: "ترفرف عالياً .. تعلو معك إنجازاتنا .. وتستمر مسيرتنا .. وتتوحد قلوبنا وجهودنا لخدمة شعبنا ووطننا …".
وختم سموه بالقول: "حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عزها وخيرها ومجدها ..".
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