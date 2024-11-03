الامارات | «الإمارات للتطوير التربوي» ترسخ الإطار الاستراتيجي للتميز التعليمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت كلية الإمارات للتطوير التربوي، مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني للتعليم (NIE) في سنغافورة، ضمن المرحلة الثانية من الإطار الاستراتيجي للتميز التربوي.

ويهدف الطرفان إلى تعزيز تبادل الخبرات، والابتكار التربوي وتطوير المهارات والكفاءات في الإمارات وسنغافورة، عبر إطلاق برنامج لتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لتعزيز العلاقات الأكاديمية.

ويُعد الإطار الاستراتيجي للتميز التربوي مبادرة شاملة أطلقتها الكلية، بهدف تطوير قطاع التعليم في الإمارات عبر إعداد تربويين مؤهلين ليكونوا قادة عالميين، مع ترسيخ القيم الإماراتية ومواكبة الأولويات التربوية الوطنية، إضافة إلى تقديم برامج مبتكرة، وبناء شراكات استراتيجية.

وتعمل الكلية على بناء منظومة تربوية محلية مستدامة في الدولة من خلال تعزيز مهارات التربويين، وتوسيع نطاق البرامج، وإجراء تحسينات مستمرة للمساهمة في توفير نظام تربوي مستدام يمتاز بالابتكار والقدرة على المنافسة عالمياً ويتيح للتربويين المواطنين ترك أثر إيجابي داخلياً وخارجياً.