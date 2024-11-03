الامارات | باحثة من جامعة خليفة تطور طريقة لتحويل الأسيتون إلى هيدروجين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت باحثة دكتوراه في برنامج هندسة وعلوم المواد، بجامعة خليفة، سارة الخوري، من تطوير نظام لتعزيز إنتاج الهيدروجين المستدام، عبر تعديل الأسيتون بالبخار، حيث ركز بحثها على تحويل الأسيتون، أحد مكونات النفط الحيوي، إلى هيدروجين.

وكشف البحث عن معلومات مهمة حول التفاعلات الكيميائية الضرورية، ما حقق تحسينات كبيرة في تصميم المحفزات عبر هذه الخطوة المحورية في عملية الإنتاج المستدام للهيدروجين.

وراقبت الباحثة عملية تفاعل إنتاج الهيدروجين فور حدوثها باستخدام تقنيات القياس الطيفي المتقدمة التي شملت التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء، ما ساعدها على تحليل التفاعلات الكيميائية والتعرّف إلى جزيئات معينة، وتالياً زيادة إنتاج الهيدروجين وتقليل المخلّفات. وتوصلت الباحثة إلى الكشف عن سبب توقف عمل المحفّزات في بعض الأحيان، وهو البقايا الصلبة الغنية بالكربون (فحم الكوك)، فأسهمت من خلال البحث في إطالة عمر المحفّزات وتصميمها، لتصبح عملية إنتاج الهيدروجين من النفط الحيوي اقتصادية التكلفة ومستدامة. وأنهت الخوري برنامجاً تدريبياً في الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين، وأجرت بحثها تحت إشراف الدكتور تشاو وانغ في أكاديمية الابتكار لعلوم وتكنولوجيا القياس الدقيق، التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم.

وتسعى حالياً إلى الاستفادة من المهارات التي اكتسبتها خلال الفترة التدريبية في جامعة خليفة لدراسة أداء المحفّزات أثناء التفاعلات وتحليلها بشكل أعمق.