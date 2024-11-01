أحمد بن محمد ومنصور بن محمد يعزيان في وفاة ابنة مرويس عزيزي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

قدم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة فاريشتا عزيزي، ابنة مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري.

وأعرب سموّه خلال زيارة مجلس العزاء في دبي عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، واجب العزاء في وفاة فاريشتا عزيزي، ابنة مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.