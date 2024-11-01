حمدان بن محمد: تعزيز مسيرتنا في التحوّل الرقمي

2 نوفمبر 2024 01:06

دبي (الاتحاد)

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، روث بورات، الرئيس المدير التنفيذي للاستثمار والشؤون المالية في ألفابت و«جوجل» Google العالمية، في مقر المجلس التنفيذي بأبراج الإمارات في دبي.

ورحّب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مستهل اللقاء برئيس شركة ألفابت و«جوجل»، معرباً سموه عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم، منوهاً بعلاقات الشراكة المتنامية بين الجانبين، والتي تعود إلى عام 2008 مع تأسيس الشركة لمقرها في دبي.

وأكد سموّه، خلال اللقاء، حرص دبي على بناء قدراتها المستقبلية على دمج التقنيات الرقمية وتوظيفها في مختلف القطاعات بهدف تعزيز مستويات الأداء، في الوقت الذي تتنامى فيه مكانة الإمارة كوجهة عالمية أولى لصُنّاع التكنولوجيا، والمبتكرين، والمبدعين ورجال الأعمال والمستثمرين في مجال التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، بتوفير كل المقومات اللازمة لتعزيز شراكاتها مع مجتمع التكنولوجيا العالمي، وكبريات مؤسساته ومن بينها شركة «جوجل»، فيما تواصل الإمارة الاقتراب من تحقيق هدفها بأن تكون في طليعة التحوّل الرقمي مركزاً عالمياً للتميز في الصناعات المستقبلية.

وتطرّق اللقاء إلى الجهود الكبيرة التي تشهدها دبي في مجال التحوّل الرقمي والتوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، سعياً لتأكيد مكانتها العالمية في البيئة الرقمية، بما في ذلك عمليات التطوير المستمرة للبنية التحتية وسنّ وتحديث القوانين والتشريعات المواكبة لمتطلبات التحوّل إلى البيئة الرقمية، واللازمة لتسريع وتيرته بأسلوب منهجي مدروس يخدم المصلحة الوطنية ويدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، فضلاً عن استحداث منصب رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية في دبي وإطلاق حاضنة دبي لشركات الذكاء الاصطناعي، و«ويب 3» كأكبر تجمع لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا سعياً لجذب المبتكرين والشركات الناشئة وصُنّاع التكنولوجيا من حول العالم.

وكذلك، تمت مناقشة خطط جوجل للمرحلة المقبلة وتطلعاتها لمستقبل أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدى مساهمة مقر الشركة القائم في دبي في دعم أعمال جوجل في المنطقة، وما تقدمه الإمارة من تسهيلات لمجتمع الأعمال بصفة عامة، ولصُنّاع ومطوري التكنولوجيا بصفة خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دبي لهذا القطاع لاسيما فيما يتعلق بالتقنيات الموجهة نحو المستقبل وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، الذي ترى فيه مصدر دعم قوياً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتحديداً الهدف الرامي إلى توليد 100 مليار درهم من القيمة الاقتصادية السنوية من خلال التحول الرقمي على مدى العقد المقبل.

كما تم التطرّق إلى المبادرة المهمة التي كشفت عنها جوجل Google أول أمس (الخميس) في دبي، وهي مبادرة «فرص الذكاء الاصطناعي»، والهادفة إلى تمكين 500 ألف شخص في أول عامين من المبادرة بالمهارات الضرورية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، في حين أعلنت «جوجل» أن ذراعها الخيرية تعتزم تقديم 15 مليون دولار أميركي بين العام الجاري ونهاية 2027 لضمان استفادة الجميع من إمكانات الذكاء الاصطناعي.

حضر الاجتماع معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية.

وكانت شركة جوجل قد افتتحت مقرها الإقليمي في دبي في عام 2008، حيث تدير انطلاقاً منه عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أعلنت شركة «ألفابت»، الشركة الأم لشركة «جوجل»، عن تحقيق إيرادات عالمية بلغت قرابة (307.4) مليار دولار في عام 2023.