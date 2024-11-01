استمرار أعمال "مبادرة ود" العالمية لتنمية الطفولة المبكرة بمشاركة مختلف الخبراء من مختلف القطاعات

ابوظبي - سيف اليزيد - استمرت المواضيع المتعددة والمختلفة من كافة القطاعات المرتبطة بمجال الطفولة المبكرة في مواصلة سعيها لبناء فكر ورؤىً معمّقة حول مواضيع بناء المنظومات ودعم الشركات الناشئة ومواكبة أحدث التقنيات فيما يرتبط بمجال الطفولة المبكرة .

ملتقى أبحاث تنمية الطفولة المبكرة يعد منصة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة الإمارات، تفتح آفاقاً جديدة للتعاون العلمي والتطويري بين الباحثين والمتخصصين في مجال الطفولة المبكرة من الإمارات والمنطقة العربية وأفريقيا. الأمر الذي يعزز الابتكار ويثري المعارف حول تحديات هذا المجال .

تعزيز جودة حياة الأطفال وتأمين بيئة تنموية شاملة وفعّالة منذ المراحل الأولى من حياتهم. هذه هي الخطوة الرائدة التي تنسجم مع رؤية الدولة الطموحة نحو بناء مجتمع معرفي متقدم، مدعوم بأبحاث علمية حديثة، تضع الأسس الراسخة لأجيال المستقبل.

يعزز الحدث دور الدولة في ريادة الجهود الإقليمية للتنمية المستدامة، ويُكرّس التزامها بنقل وتطوير المعرفة من خلال شراكات بحثية مبتكرة، تسعى لتعظيم الفوائد العلمية والاجتماعية لصالح الطفولة المبكرة.