الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون موج البحر في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:08 والمد الثاني عند الساعة 02:20، والجزر الأول عند الساعة 20:02 والجزر الثاني عند الساعة 07:07، كما يكون الموج خفيفاً في بحر عمان، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:10 والمد الثاني عند الساعة 22:55، والجزر الأول عند الساعة 15:50 والجزر الثاني عند الساعة 04:28.