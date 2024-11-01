الأرصاد يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم، وهي 37.9 درجة مئوية في الذيد (الشارقة) الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.