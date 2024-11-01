الامارات | إطلاق معايير لترخيص «مراكز طب الحياة الصحية المديدة» في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، تطوير إطار تنظيمي ومعايير لتراخيص إنشاء «مراكز طب الحياة الصحية المديدة»، في مبادرة هي الأولى من نوعها حول العالم، ستُمكّن المراكز من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لسكان أبوظبي، بهدف تعزيز الصحة وإطالة العمر والوقاية من الأمراض، في حين ستستفيد هذه المراكز من بيانات المرضى المتاحة عبر منصات وبرامج عديدة، بما في ذلك «ملفي» و«افحص» لتصميم خطط شخصية ترتقي بصحتهم.

وينسجم إطلاق تراخيص «مراكز طب الحياة الصحية المديدة» الجديدة، مع التزام الدائرة بالتحول من نموذج الرعاية التقليدي القائم على الاستجابة للأمراض، إلى منهجية استباقية تضع الصحة والوقاية الشاملة على رأس قائمة أولويات الرعاية. وستدعم المبادرة جهود الدائرة لبناء منظومة مرنة للرعاية الصحية، تُحفّر الابتكار في سبل تقديم الرعاية في الإمارة.

وستمكّن المراكز أفراد المجتمع من تبني أنماط حياة أكثر صحة، من خلال تقديم الممارسات الصحية الوقائية والعلاجية، في حين ستضع خططاً علاجية شخصية تناسب الأهداف الفردية لكل مريض، وستقدم المشورة السريرية اللازمة.

وستكون هذه المراكز مجهّزة بالقدرات الضرورية لتغطية شتى جوانب الرعاية، بما يشمل أنماط الحياة والأدوية والعلاجات والصحة النفسية، والتعامل مع العوامل الاجتماعية والبيئية. ويشمل ذلك خدمات التشخيص والعلاج المصممة للوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن وعلاجها، وتحسين اللياقة البدنية، وإعادة التأهيل، واستعادة صحة المصابين بالمرض أو الإعاقة.

وقالت وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، الدكتورة نورة خميس الغيثي: «نواصل التزامنا بتزويد المجتمع بأفضل مستويات الرعاية، مستفيدين من البنية التحتية المتقدمة في أبوظبي ومنظومتها المتطورة للرعاية الصحية. ويأتي إطلاق تراخيص مراكز طب الحياة الصحية المديدة اليوم ليتوّج إنجازاً آخر، مع مضينا في التحوّل من الرعاية القائمة على الاستجابة للمرض إلى نموذج استباقي يضع الوقاية من الأمراض في صلب أولوياته.

وبفضل سهولة الوصول إلى البيانات الشاملة المتوافرة عبر (ملفي) و(افحص)، سنكون أكثر قدرة على فهم الاحتياجات الصحية للسكان وتمكينهم من أن يحظوا بحياة أكثر صحة وعافية».

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، الدكتور راشد عبيد السويدي: «تواصل دائرة الصحة - أبوظبي تطوير أطرها التنظيمية، وإرساء معايير جديدة في قطاع الرعاية الصحية. واليوم عملنا على صياغة معايير عالمية شاملة لإنشاء (مراكز طب الحياة الصحية المديدة)، وتحديد الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص. وهنا أدعو المستثمرين للتعرّف أكثر إلى المعايير والعمل معنا للإسهام في توفير هذه المراكز ضمن منشآت الرعاية الصحية في الإمارة».

وكجزء من معايير «مراكز طب الحياة الصحية المديدة»، طوّرت الدائرة متطلبات وشروط تراخيص المدربين الصحيين، والمتخصصين في طب أنماط الحياة وفسيولوجيا التمرينات الرياضية، لضمان وجود منهجية متعددة التخصصات للرعاية.

• المبادرة تمكّن المراكز من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات للسكان، بهدف الوقاية من الأمراض.