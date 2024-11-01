الامارات | الأولوية لعبور المشاة «دون خطوط» في طرق المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة إعطاء أولوية العبور للمشاة في المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات في جميع الطرق على أن تكون السرعة فيها 40 كلم/الساعة وأقل، ولا يُشترط وجود خطوط عبور للمشاة، ومنحهم دائماً الأولوية في العبور، بما يعزز سلامتهم.

وحثت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين على ضرورة قيادة مركباتهم بحذر، وتخفيف السرعة في الطرق وعند أماكن عبور المشاة عموماً.

وأوضحت أنه تتم مخالفة السائقين غير الملتزمين وفق البند (69) عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، بالغرامة 500 درهم وست نقاط مرورية، حيث تُعدُّ الطرق في الأماكن السكنية والمدارس والمستشفيات أماكن عبور من دون خطوط مشاة.