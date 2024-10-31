النيابة العامة للدولة تشارك في اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - الدوحة (وام)

شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.

ترأس المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة الوفد الذي ضم كلا من المحامي العام الأول سلطان إبراهيم الجويعد والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة حسين معتوق آل علي والمحامي العام هيثم الحمادي ورئيس النيابة سعيد الظنحاني ورئيس النيابة عبيد العبدولي وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام.

تناول الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها: آلية تبادل الزيارات بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، ومراجعة قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإمكانية التعاون مع المعاهد والمراكز القانونية والقضائية بدول مجلس التعاون، وعرض تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.

في ختام اللقاء، تم توزيع جائزة حامد العثمان للمتميزين من أعضاء النيابة العامة بدول المجلس، حيث تم تكريم المحامي العام الأول حسين معتوق آل علي بالجائزة.