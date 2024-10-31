شرطة أبوظبي: المناطق السكنية والمدارس تعتبر جميع الأماكن فيها عبور مشاه والسرعة فيها 40 كم وأقل

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة إعطاء أولوية العبور للمشاة في المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات في جميع الطرق و لايشترط خطوط عبور المشاه والتي تكون السرعة فيها 40 كلم/ الساعة وأقل ومنحهم دائماً الأولوية في العبور بما يعزز سلامتهم.

وحثت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين على ضرورة قيادة مركباتهم بحذر، وتخفيف السرعة في الطرق وعند أماكن عبور المشاة عموماً، وعدم الإنشغال بغير الطريق والإلتزام بخفض السرعات مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة تُعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين.

وأوضحت أنه يتم مخالفة السائقين غير الملتزمين وفق البند "69" عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، بالغرامة 500 درهم و6 نقاط مرورية حيث تعتبر الطرق في الاماكن السكنية والمدارس والمستشفيات أماكن عبور بدون خطوط مشاه.